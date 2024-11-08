قال الإعلامي مصطفى بكري، إن حروب الجيل الرابع مصممة لاستهداف الدول والشعوب التي تقاوم الاستعمار والتآمر عليها، مثل مصر، معقبا: «حروب الجيل الرابع اخترعوها علشانا، علشان كل دولة بترفع رأسها، وكل الشعوب التي تقف حائط صد ضد الاستعمار والمتآمرين على بلادنا، وبلدان العالم الثالث».

وحذر خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، من الحملات الممنهجة التي تحاول تشويه مؤسسات الدولة، قائلا: «أنا شايف الحملات الممنهجة بتحاول تشيطن كل شيء في البلد، تشيطن كل المؤسسات والجيش والشرطة والقضاء والقائد، هذا هدفهم؛ من أجل تفكيك الدولة وتخريب الوطن ودمار البلد».

وشدد أن الشعب المصري يدرك حقيقة من يقف معه وضده، متابعا: «مهما تعددت المشاكل وتكاثر الأعداء، وأطلقت البالونات الفشنك والادعاءات والأكاذيب والشائعات، الشعب المصري بجيناته دائما مع بلده وجيشه وقائده الوطني».

وأضاف أنه من واجب كل مواطن الدفاع عن بلده، رغم شكاوى الأوضاع الاقتصادية، قائلا: «عليك كمواطن أنت تدافع عن بلدك، ممكن يكون عندك تحفظات، الناس بتشتكي من الغلاء وعندها حق، والناس بتشتكي من الفساد وعندها حق، والناس بتشتكي جمهورية صغار الموظفين عندك حق، والناس بتشتكي من سوء الخدمات في بعض مرافق الدولة عندها حق».

واختتم: «أنا شخصيا ممكن يكون عندي تحفظات كثيرة، لا استطيع أن أنكر المشاكل ولا الأزمات وأقول مفيش أحلى من كدا، لأ إحنا عندنا مشاكل وعندنا إخفاقات وأخطاء، والرئيس قال هذا الكلام أكثر من مرة؛ لكن عندنا بلد محافظة على حدودها في ظل زمن تستباح فيه كل الحدود، وجيش وطني شريف، ورجال شرطة يضحون بحياتهم؛ لأجل أمن مصر».