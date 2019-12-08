إسرائيل تقصف موقعا لحماس في غزة بعد إطلاق 3 صواريخ

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شنت طائرات حربية إسرائيلية ليلة السبت/الأحد غارة على موقع يتبع لحركة حماس في قطاع غزة، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الغارة استهدفت بعدد من الصواريخ موقع يتبع لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس ما خلف أضرارا مادية دون وقوع إصابات.

وقالت مواقع الكترونية مقربة من حماس إن "المقاومة أطلقت نيران المضادات الأرضية باتجاه الطائرات الإسرائيلية خلال غاراتها على شمال قطاع غزة".

وجاءت الغارات بعد إعلان إسرائيل أن ثلاث قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه أراضيها وتصدت لها منظومة القبة الحديدية الدفاعية دون وقوع إصابات.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذائف الصاروخية.

ومساء السبت حذرت كتائب القسام من "انفجار" على خلفية تكرار اقتحام جماعات يهودية المسجد الأقصى في شرق مدينة القدس.

وقال المتحدث باسم الكتائب المكنى أبو عبيدة في بيان إن "ما يحدث في المسجد الأقصى من اعتداءاتٍ واستفزازات وممارسات خطيرة ضد المصلين ورواده هي مقدمة وسبب لانفجار قادم في وجه الاحتلال، وصب للزيت على النار".

وأضاف أبو عبيدة أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار الاعتداءات وأن "صبر الكتائب عليها لن يكون طويلاً".