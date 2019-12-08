تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية من ضبط شركتين بددتا كمية من المولدات الكهربائية والأدوات الصحية، التي سبق الإفراج عنها تحت التحفظ وتم رفضها من الواردات.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك - في تصريح اليوم الأحد- إن شركة استيراد قامت بالإفراج عن مشمول البيان الجمركي جمرك مطور إسكندرية لصنف محابس بوزن 27927 كيلو جراما، فيما أفرجت شركة أخرى عن مشمول البيان الجمركي جمرك لوجستي2 الدخيلة لصنف مولدات كهرباء بوزن 25727 كيلو جراما.

وأضاف المصدر أنه تم الإفراج عنها مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .

وأشار إلى أنه وردت نتيجة الفحص من الهيئة بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم الشركتان باتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة حيث قامت بدراسة ومراجعة البيانات الجمركية واستدعاء صاحبي الشأن اللذين أقرا بصحة الواقعة وأن البضاعة غير موجودة في المخازن .

وقال إن قيمة التعويضات المستحقة على الشركتين بلغت 3 ملايين و907 آلاف و194 جنيها، مشيرا إلى أن الدكتور عبد المنعم قبيصي مدير عام المكافحة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط وإحالة المحضرين للشئون القانونية.