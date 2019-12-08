إعلام أمريكى: الشمرانى عرض مشاهد لإطلاق نار جماعي قبل هجوم فلوريدا



وزير الدفاع الأمريكى: لا أستطيع القول إن الهجوم إرهابى وعلينا انتظار التحقيقات

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن مطلق النار السعودى داخل قاعدة تابعة للبحرية الأمريكية عرض مقاطع فيديو لحوادث إطلاق نار جماعى أمام آخرين كى يشاهدوها خلال حفل عشاء فى الليلة التى سبقت تنفيذ هجومه.

وأسفرت عملية إطلاق النار التى وقعت داخل صف فى قاعدة بينساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية فى فلوريدا عن مقتل 3 بحارة وإصابة 8 أشخاص، بينهم عنصران فى الشرطة واجها المهاجم قبل أن تقتله الشرطة.

وجاء الكشف عن مقاطع الفيديو التى عرضها مطلق النار فى إطار التحقيق الذى تجريه السلطات الأمريكية لمعرفة ما إذا كان المتدرب السعودى تصرف بمفرده أم أن لديه شركاء، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للصحفيين: «نعمل لمعرفة ما حدث، وما إذا كان وراءه شخص واحد أو عدة أشخاص»، مضيفا: «سنصل إلى حقيقة ما حدث سريعا جدا».

ولم ترد تفاصيل أخرى عن حفل العشاء الذى تحدثت عنه صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية نقلا عن مصدر مطلع على التحقيق.

وعرف مكتب التحقيقات الفيدرالى (إف بى أى)، أمس ، رسميا مطلق النار بأنه محمد الشمرانى (21 عاما) الملازم الثانى فى سلاح الجو الملكى السعودى والمتدرب فى البحرية بمجال الطيران. ونشر (إف بى أى)، اليوم الأحد، أول صورة لمنفذ العملية محمد الشمرانى.

وطلب مكتب التحقيقات من أى شخص لديه معلومات عن أنشطة الشمرانى بالاتصال، مؤكدا أنه لا توجد تهديدات حقيقية على المجتمع فى محيط القاعدة الجوية الأمريكية.

من جهتها، كشفت البحرية الأمريكية عن أسماء القتلى الـ3 الذين أرداهم الطيار السعودى محمد الشمرانى بإطلاق النار فى قاعدة عسكرية بفلوريدا. والقتلى الثلاثة هم: الطيار محمد سامح هيثم (19 عاما) من فلوريدا ويحمل الجنسية الأمريكية، لكن يعتقد أنه ينحدر من أصول عربية، والطيار انسن جوشوا واتسون (23 عاما) من ألاباما، بالإضافة إلى الطيار المتدرب كاميرون سكوت والترز (21 عاما) من جورجيا، وفقا لموقع «روسيا اليوم» الإخبارى.

وحسب مسئولين أمريكيين، فإن الطالب السعودى فتح النار على زملائه داخل فصل دراسى، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وتقتله.

وكانت السلطات الأمريكية قد أوقفت ما بين 6 و10 سعوديين على ذمة التحقيق فى الحادثة. وأسفر الحادث عن مقتل 4 أشخاص، بينهم المنفذ الذى تم الكشف عن هويته على أنه السعودى محمد سعيد الشمرانى.

إلى ذلك، صرح وزير الدفاع الأمريكى، مارك إسبر، بأنه لا يستطيع حتى الآن التأكيد أن إطلاق النار الذى نفذه طالب سعودى داخل قاعدة «باتريك» العسكرية فى ولاية فلوريدا، الجمعة، عمل إرهابى.

ونقلت وكالة «رويترز» عن إسبر قوله خلال مشاركته فى منتدى حول الأمنى القومى عقد بولاية كاليفورنيا، أمس السبت: «لا يمكننى القول حاليا إنه عمل إرهابى»، وأشار إسبر إلى ضرورة انتظار نتائج التحقيق فى الحادث قبل الخروج باستنتاجات.