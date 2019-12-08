وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين «سلامة الغذاء والخدمات البيطرية»

شهد الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ويشمل البروتوكول المواد الخاضعة للعرض المشترك، وهي الأمور الخاضعة للرقابة والفحص المشترك من الهيئة والتي يتفق عليها الطرفين، بشأن مراكز تجميع الالبان والبيض وآليات الاستيراد والتصدير، وفقاً للإختصاصات المقررة لكل هيئة من الهيئتين.

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو النهوض بالاقتصاد المصري والحفاظ علي صحة وسلامة الغذاء بالصورة التي تنعكس علي صحة المواطن المصري وكذلك حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والمشتركة والمعدية بما يضمن الحفاظ على الأمن والأمان الغذائي للمنتج المحلى والمستورد والحفاظ على جودة الصادرات المصرية وتنشيطها وزيادة حجمها وفتح أسواق جديدة وتعزيز انسياب حركة تلك الصادرات إلى كافة دول العالم، وفي الاطار الذي يعمل علي إنهاء كافة الإجراءات في اقل مدى زمني ممكن طبقاً لاختصاص اطراف البروتوكول وتذليل كافه المعوقات الفنية علي التجارة و أمام حركة التجارة الدولية بالقدر الذي يضمن تحقيق الأهداف المنشودة بشان نفاذ الصادرات والواردات لجمهورية مصر العربية.