ميونخ الألمانية تفرض حظرا على المشروبات الكحولية في مناطق المشاة بسبب كورونا

فرضت مدينة ميونخ بجنوب ألمانيا حظرا على المشروبات الكحولية في مناطق المشاة وفي سوق الأغذية المركزية الشهيرة "فيكتوالين ماركت" بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت المدينة يوم الثلاثاء أن الحظر سيبدأ سريانه من اليوم الأربعاء بين الساعة 11 صباحا و11 مساء بالتوقيت المحلي يوميا.

وفى ليلة رأس السنة، سيطبق الحظر بشكل مستمر من الساعة 11 صباحا يوم 31 كانون أول/يسمبر حتى 11 مساء في أول كانون ثان/يناير.

وقال عمدة ميونخ ديتر رايتر إنه سيكون من غير المفهوم إلغاء أسواق عيد الميلاد التقليدية، مع الاستمرار في الوقت نفسه في السماح بشرب الكحوليات في المناطق التي يتردد عليها المارة بشكل كثيف في وسط المدينة.