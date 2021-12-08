القوة الجوية الكويتية تتسلم أول طائرتين يوروفايتر - تايفون

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تسلمت القوة الجوية الكويتية أول طائرتين (يوروفايتر - تايفون) من الجيل الأحدث والأكثر تطورا في العالم التي تتولى مجموعة (ليوناردو) الايطالية تصنيعها.

وتصدّر مراسم تسليم الطائرات الكويتية في قاعدة كازيلليه بتورينو اليوم الثلاثاء سفير الكويت لدى إيطاليا الشيخ عزام الصباح ونائب قائد القوة الجوية اللواء الركن طيار بندر المزين.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم عن بندر المزين قوله "حضرنا اليوم تسلم أول طائرتين من فوج مقاتلات "يوروفايتر الكويتية" الأحدث في العالم والتي ستصل الكويت يوم 14 ديسمبر القادم للبدء في تسليم الدفعات التالية كثمرة لمشروع استراتيجي شامل يمثل نقلة نوعية ومفاهيمية لجاهزية القوات الكويتية".

ولفت إلى ما بذل من جهد كبير على مدى مراحل مشروع اليوروفايتر الكويتية الذي بدأ في عام 2015 لتصميم طائرة حديثة تدمج أفضل تكنولوجيات الطيران والتسليح الحالية والمستقبلية القادرة على تلبية ومواكبة احتياجات الدفاع الوطنية في مواجهة مختلف التحديات.

وأوضح المزين أن طائرات اليوروفايتر الكويتية تمثل أحدث معايير المقاتلات متعددة الأدوار في العالم وتتميز بقدرات الحرب الالكترونية وقدرة الرد فائقة السرعة وبالتسليح الصاروخي المتطور المتنوع، ومزودة برادار المسح الإلكتروني (كابتور اي سكان) الأكثر تطورا.

يذكر أن المقاتلتين جزء من عقد لتصدير 28 مقاتلة "يوروفايتر" بقيمة 8 مليارات يورو (09ر9 مليار دولار) أبرمته الشركة الإيطالية للصناعات الفضائية والجوية مع الكويت في عام 2016.