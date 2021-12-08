عضو بالبرلمان الأوروبي: أرفض إلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل

قال جيروم ريفير رئيس المجموعة البرلمانية الفرنسية في البرلمان الأوروبي، إنّ قضية عقوبة الإعدام تثار دائمًا، مؤكدًا أنه كبرلماني فرنسي كان ضد إلغاء هذه العقوبة بشكل نهائي في فرنسا؛ لأن العنف المفرط لابد أن يقابله عقوبة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، ضمن أعضاء وفد البرلمان الأوروبي الذي ضم تيري مارياني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، وفيرجينيا جورون، عضو لجنة الميزانية العامة لأوروبا: "كيف نطالب بعض الأمم بإلغاء هذه العقوبة وهو يجدون من يرتكبون أفعالا تحتاج لعقوبة".

وأوضح أنّ قرار هذا التشريع في يد المصريين، لافتًا إلى أن هناك الكثير من المواطنين الذين يعيشون بطرق مختلفة، وتابع: "نحن لا نعيش بنفس الطريقة؛ والحرية تتوقف عن حدود الآخرين".

وأكد أن فرنسا تتمنى أن يعيش الجميع في حرية وتناغم وظروف تعليم جيدة، موضحًا أنه عندما يصل المواطنون لهذه النقاط يكون الإرهاب قد انتهى، مقدمًا الشكر لمصر التي لم تستخدم المهاجرين كوسيلة ضغط على الاتحاد الأوروبي.

