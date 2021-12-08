أكبر مصنعي اللقاحات في العالم يخفض إنتاج لقاحات كورونا إلى النصف



يعتزم معهد سيروم في الهند، وهو أكبر شركة لتصنيع اللقاحات في العالم، خفض إنتاج لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا بمقدار النصف على الأقل، حسبما قال الرئيس التنفيذي للمعهد في مقابلة تليفزيونية.

وأشار أدار بوناوالا رئيس معهد سيروم إلى عدم تقديم الحكومة الهندية لأي طلبيات جديدة كسبب لخططه لخفض الإنتاج، وذلك في تعليقات لقناة "سي.إن.بي.سي-تي.في 18" التليفزيونية الهندية.

كما قال إن الطلبيات من مبادرة اللقاحات التابعة للأمم المتحدة كانت تصل ببطء شديد.

وذكر بوناوالا: "سوف أخفض الإنتاج بنسبة 50% على الأقل في البداية، مع المضي قدما على أساس شهري، حتى تنتعش الطلبيات مرة أخرى سواء في الهند أو على مستوى العالم".

وينتج المعهد حاليا 250 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا شهريا. ويتم بيع الجرعات في الهند تحت اسم كوفيشيلد.

وفي وقت سابق من هذا العام، تم اختيار معهد سيروم ليكون المورد الرئيسي لمبادرة "كوفاكس" لمشاركة اللقاحات التابعة للأمم المتحدة، وهي مبادرة تسعى إلى تحسين فرص وصول الدول الفقيرة إلى اللقاحات وسط تفاوت كبير في الفرص على مستوى العالم.