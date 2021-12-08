12 مليون يورو قيمة فوز أتلتيكو مدريد على بورتو

حصل أتلتيكو مدريد بعد فوزه على بورتو في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، على دخل إضافي بقيمة 12.4 مليون يورو.

وجنى الروخي بلانكوس 9.6 مليون يورو مقابل المشاركة في دور الـ16 بدوري الأبطال، و2.8 مليون يورو نظير الفوز على الفريق البرتغالي في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء، في ملعب دو دراجاو.

وإذا وصل بطل الليجا الإسبانية إلى ربع النهائي، فإنه سيحصل على 10.6 مليون يورو إضافية، وفي حالة التأهل إلى الدور قبل النهائي، سيحصد 12.5 مليون يورو، أما لو لعب النهائي، فسيجني دخلا قدره 15.5 مليون يورو.

وضمن أتلتيكو حتى الآن 24.4 مليون يورو في هذه النسخة من البطولة، لمشاركته في دور المجموعات ودور الـ 16، بالإضافة إلى 6.5 مليون يورو عن نتائجه في المباريات الست التي خاضها؛ حيث حقق انتصارين (2.8 مليون لكل منهما) وتعادل في مباراة (930 ألف يورو)، وخسر المباريات الثلاث الأخرى.

وفاز أتلتيكو مدريد بنتيجة (1-3) على مضيفه بورتو البرتغالي، أمس الثلاثاء، لينتزع بطاقة التأهل الثانية إلى دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا عن المجموعة الثانية، التي تصدرها ليفربول بالعلامة الكاملة بعد الفوز على ميلان (1-2)، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

وبهذه النتيجة، ارتقى أتلتيكو للمركز الثاني برصيد 7 نقاط، خلف ليفربول المتصدر، بينما توقف رصيد بورتو عند 5 نقاط، لينتقل لخوض الدور 32 بالدوري الأوروبي، بينما ودع الميلان المسابقة.