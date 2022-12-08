الملك سلمان يوقع مع الرئيس الصيني اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر اليمامة بالرياض، اليوم، الرئيس الصيني شي جين بينج، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الخميس، رحب خادم الحرمين الشريفين، بالرئيس الصيني والوفد المرافق له في المملكة العربية السعودية، فيما أبدى «جين بينج» سعادته بزيارة المملكة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات.

عقب ذلك، وقع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس الصيني اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة، بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية.

وحضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

كما حضره من الجانب الصيني، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني رئيس الديوان للجنة المركزية دينج شيو شيانج، وعضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني مستشار الدولة وزير الخارجية وانج يي.