وزيرة التخطيط تؤكد عمق العلاقات المصرية الإماراتية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عمق العلاقات المصرية الإماراتية، مشيرة إلى أن مركز خدمات مصر، الذي تم افتتاحه في وقت سابق اليوم، يعكس الحيوية والطبيعة الخاصة التي تتسم بها تلك العلاقات، التي تؤكد دائماً أنها نموذج للعلاقات العربية العربية، خصوصاً وأنها تستند على تاريخ ممتد من أواصر الأخوة بين الشعبين، والتعاون المشترك الذي يحظى بدعم القيادة السياسية في البلدين الشقيقين.

جاء ذلك في كلمة للسعيد خلال حفل العشاء الرسمي المقام بمعبد فيلة بمناسبة افتتاح "مركز خدمات مصر" بمحافظة أسوان، وذلك بحضور محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية، وأشرف عطية محافظ أسوان، والسير دكتور مجدي يعقوب، والمهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إيفاينانس.

وأوضحت السعيد أن الدولة المصرية تحرص على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري، وذلك تحقيقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأشارت السعيد إلى أن اتفاقية التعاون بين جمهورية مصر العربية - ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - ودولة الإمارات العربية المتحدة – ممثلة في وزارة شئون مجلس الوزراء- والمبرمة عام 2018 بشأن مجال تطوير العمل الحكومي، تضمنت التعاون المشترك بين الجانبين لتعزيز آليات التحول الرقمي والتطوير المؤسسي، وقد أثمرت جهود الجانبين عن وضع استراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات الحكومية، من ضمنها مراكز خدمات مصر التي سيتم إنشائها في مختلف محافظات الجمهورية.

وشددت السعيد على أن مركز خدمات مصر بمحافظة أسوان يعد أول مجمع خدمات نموذجي ومميكن لتقديم الخدمات الحكومية على أعلى مستوى من الجودة، مشيرة إلى أنه يهدف إلى التيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد، فضلا عن ميكنة الخدمات، ما سيحقق الشمول المالي عن طريق تعزيز وسائل الدفع الالكتروني، وبالتالي سينعكس ذلك على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة توجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة.

وأضافت السعيد أن مركز خدمات مصر يقدم العديد من الخدمات منها: خدمات الأحوال المدنية التي تصدرها وزارة الداخلية مثل استصدار بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد والوفاة والزواج وخلافه، وخدمات التوثيق والشهر العقاري التي تصدرها وزارة العدل، علاوة على خدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وتابعت الدكتورة هالة السعيد أنه في إطار توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية وبما يسمح برفع كفاءة الجهاز الإداري الحكومي، فقد تم التنسيق مع شركةE-finance للاستثمارات المالية والرقمية لإدارة وتشغيل المركز، بداية من تدريب موظفي خدمة العملاء، والدعم الفني، وجميع الأنظمة الداخلية و الاتصالات والأمن، وصولًا إلى إنشاء موقع الكتروني وخط ساخن لحجز تاريخ وموعد ونوع الخدمة من خلال ادخال الرقم القومي، وبالتالي تسهيل تتبع حالة الخدمة وتوقيت الاستلام.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن مركز خدمات مصر بأسوان يعد نموذجًا سيتم تعميمه في العديد من المحافظات، وستكون محافظة جنوب سيناء وبالأخص مدينة شرم الشيخ هي المحطة التالية، ويتبعها محافظتا الإسكندرية ومحافظة الجيزة، موضحة أنه من أجل استدامة المشروع والتأكد من استمرارية تقديم الخدمات بالشكل المرجو، تم تشكيل مجموعة عمل دائمة للإشراف على إدارة المشروع والتأكد من تنفيذه بالشكل المرجو في باقي المحافظات.

وأشارت السعيد إلى الخدمات التي تقدمها الدولة في إطار التحول الرقمي تسهيلا على المواطن، ومنها: "سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة" التي تقدم ما يزيد عن (140) خدمة من خدمات المحليات وطباعة مخرجاتها دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجي بالحي أو المدينة، وذلك من خلال عربة متنقلة مجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات متصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة.