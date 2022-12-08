الجامعة العربية: إدانة جرائم إسرائيل لم تعد كافية وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته

أكدت جامعة الدول العربية، أنه لم يعد كافيا إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي والتي تشكل جزءًا من مخطط إسرائيلي مدروس يستهدف القضية الفلسطينية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتدخل لوضع حد لتلك الاعتداءات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني وملاحقة ومساءلة إسرائيل عنها.

وطالب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية السفير الدكتور سعيد أبو علي، في تصريح له اليوم الخميس، المجتمع الدولي بكل هيئاته لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية وكذلك السياسية والقانونية، في نطاق اختصاصاته ومسؤولياته المباشرة، بالعمل الفوري والضغط بكل الأدوات والآليات القانونية لوضع حد لهذا العدوان الإجرامي، وملاحقة ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن عدوانه وجرائمه والتحرك لوضع حد عاجل لها.

وأكد ضرورة الكف عن ازدواجية المعايير باتخاذ التدابير الفعلية، طبقا لمبادئ القانون الدولي وأحكامه، مع مضاعفة الجهود والضغوط الدولية بالسبل اللازمة لتوفير نظام حماية دولية فعال للشعب الفلسطيني، لبلورة مسار سياسي ينهي الاحتلال لأرض دولة فلسطين.

ونبه السفير أبوعلي، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد عدوانها على الشعب الفلسطيني في مختلف مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية المحتلة في "حرب مفتوحة" تتصاعد وتيرتها بشكل يومي من قتل متعمد بدم بارد، وإعدامات ميدانية، واعتقال، وهدم للمنازل والمنشآت، وترويع المواطنين العزل، والتي كان آخرها جريمة للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بجنين أدت إلى ارتقاء 3 شهداء ليرفع عدد الشهداء منذ بداية العام الحالي إلى 216 شهيدا، مشيرا إلى أن العام الجاري "الأكثر دموية" بحسب تقارير المنظمات الدولية المعنية.

وأكد أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسة الجرائم المستمرة على مدار الأسابيع والأشهر الماضية بالقتل الميداني الممنهج والمتعمد بتشجيع من القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية العليا، استباحة للدماء الفلسطينية في جنين، ونابلس، ورام الله، والقدس، وبيت لحم، والخليل، على مرأى ومسمع من العالم بأسره، استفراداً بالشعب الفلسطيني، مؤكدا أن جرائم إسرائيل باتت تستوجب وقفة للضمير الإنساني العالمي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي وبالسلم والأمن الدوليين.

وأدان "أبو علي" بأشد العبارات هذه الحرب المفتوحة وهذا العدوان والإرهاب والجرائم الإسرائيلية، التي ترتكب في ظل غياب الموقف الدولي الفعال، وصمت المجتمع الدولي وتجاهله لها، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته على الأرض على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.