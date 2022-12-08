تفقد وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، معدلات ونسب تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركزي نصر النوبة وكوم أمبو.

وبدأت جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ أسوان، بتفقد مجمع الخدمات الحكومية ببلانة بمركز نصر النوبة ضمن 31 مجمعا على مستوى المحافظة، والذي تم تنفيذه بنسبة 100% على مساحة 900 م2 وبتكلفة 10 ملايين جنيه ويضم مكاتب خدمات للإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي والتموين والسجل المدني والشهر العقاري ومركز تكنولوجي من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين بين القرى والمدن.

وتفقدا الوزير والمحافظ، مجمع الخدمات الزراعية ببلانة ضمن 31 مجمعا، والذي نفذ بنسبة 100 % على مساحة ٣٣٠ م٢، وبتكلفة ٥.٥ مليون جنيه، ويشمل وحدة بيطرية وجمعية زراعية وإرشاد زراعي ومخزن للأسمدة.

وشملت جولة الوزير والمحافظ، تفقد مشروع إنشاء محطة تنقية مياه الشرب ببلانة، والذي تم تنفيذ الأعمال المدنية فيها بنسبة 85 %، وجار توريد المعدات الكهروميكانيكية، حيث تقع المحطة على مساحة 700 م2، وتصل تكلفتها إلى 120 مليون جنيه بطاقة 15 ألف م3/ يوم حيث يهدف إنشاء المحطة توفير وتحسين خدمات مياه الشرب لخدمة أكثر من 20 ألف نسمة بقرية بلانة وتوابعها من القرى المجاورة في مركز نصر النوبة.

وتابعا الوزير والمحافظ، مشروع إنشاء مجمع مواقف وسويقات غرب وشرق مدينة كوم أمبو، ضمن 19 مشروعا للإدارة المحلية تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي نفذ بنسبة 75 %، ويضم موقف لسيارات السرفيس، والمقام على مساحة 16 ألفا و 800 م2، وبتكلفة 47 مليون جنيه، ويستوعب 232 سيارة ميكروباص، بجانب منطقة الخدمات والتي ستشمل 19 محلا تجاريا، وكافتيريا ومسجد و4 دورات مياه عمومية، ومكتب إداري، فيما سيضم المشروع إنشاء موقف الكفور للسيرفيس على مساحة 12 ألفا و 600م2 ليستوعب 200 سيارة سيرفيس، بالإضافة إلى منطقة الخدمات التي ستضم 17 محلا تجاريا وكافتيريا ومكتب إداري.