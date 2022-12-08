الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال شخصين نقلا معلومات عسكرية إلى أوكرانيا

اعتقلت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي، اثنين من سكان مدينة سيفاستوبول، نقلا معلومات عن المنشآت العسكرية الروسية إلى أوكرانيا ، ووجهت لهما تهمة الخيانة.

وقالت الهيئة - في بيان أصدرته اليوم الخميس وأورته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إنه تم إيقاف الأنشطة غير المشروعة لمواطنين روسيين يشتبه بهما بارتكابهما الخيانة في شكل تجسس لصالح جهاز الأمن الأوكرانين".

وأضافت أنه نتيجة لمجموعة من إجراءات مكافحة التجسس تم اكتشاف أن أحد المعتقلين تم تجنيده من قبل جهاز الأمن الأوكراني في عام 2016 ، وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا قام بإرسال معلومات للجانب الأوكراني مقابل المال حول مواقع المنشآت العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، وهي المعلومات التي يمكن استخدامها ضد أمن روسيا وإلحاق الضرر بالقدرة الدفاعية للدولة.

وتابعت أنه قام أيضا بناء على تعليمات من المرشدين من جهاز الأمن الأوكراني بإشراك صديقه من سكان سيفاستوبول في التجسس ، حيث قام المعتقل الثاني بجمع المعلومات حول منشآت تابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي وإرسالها إلى الاستخبارات الأجنبية باستخدام برنامج "واتسآب" للمراسلات.

وأشارت هيئة الأمن الفدرالي الروسي أنه تم فتح قضيتين جنائيتين بحق المعتقلين بتهمة الخيانة.