مع تزايد عدد الأزواج الذين يختارون الحمل المخطط من أجل التوازن في حياتهم الشخصية والمهنية، اكتسب استخدام وسائل منع الحمل أهمية، حيث يعتبر الاعتماد على الواقي الذكري أو تجنب العلاقة الزوجية في أيام التبويض هي بعض الطرق الشائعة لمنع الحمل، ولكن وسائل منع الحمل الهرمونية أصبحت من أهم وسائل منع الحمل، مما يجعل الكثير من النساء يتساءلن حول آثارها الجانبية.

وفيما يلي الأساسيات التي يجب أن تعرفها النساء عن وسائل منع الحمل الهرمونية، وذلك كما نشر موقع "هيلث شوتس".

ما هي موانع الحمل الهرمونية؟

موانع الحمل الهرمونية هي نوع من الأدوية التي تستخدم لمنع الحمل، وهو يعمل عن طريق تغيير مستويات بعض الهرمونات في الجسم، مثل هرمون الاستروجين والبروجسترون، حيث يمكن أن يمنع هذا المبيضين من إطلاق البويضات، ويمكن أن يجعل مخاط عنق الرحم أكثر سمكًا، مما قد يمنع الحيوانات المنوية من الوصول إلى البويضة.

ويمكن أن تأتي موانع الحمل الهرمونية بأشكال عديدة، بما في ذلك الحبوب واللصقات والحقن والأجهزة داخل الرحم (اللولب)، وتعد موانع الحمل الهرمونية آمنة بشكل عام لمعظم النساء مثل جميع الأدوية، ولكنها يمكن أن تسبب آثارًا جانبية للبعض الأخر من النساء، ويمكن أن تتفاعل مع الأدوية أو الحالات الطبية الأخرى، لذلك من المهم التحدث مع الطبيب حول المخاطر والفوائد المحتملة لوسائل منع الحمل الهرمونية.

الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لوسائل منع الحمل الهرمونية:

الغثيان

هذا هو الأكثر شيوعًا مع موانع الحمل الفموية ويمكن تخفيفه عن طريق تناول حبوب منع الحمل مع الطعام.

حنان الثدي

قد يحدث هذا مع أي نوع من أنواع موانع الحمل الهرمونية، ولكنه يظهر بشكل شائع عند استخدام الحبوب.

الصداع

قد يعاني بعض الأشخاص من الصداع أثناء استخدام موانع الحمل الهرمونية.

تغيرات في المزاج

يمكن أن تؤثر موانع الحمل الهرمونية على الحالة المزاجية، وقد يعاني بعض الأشخاص من تغيرات في مزاجهم أثناء استخدام الدواء.

بعض الآثار الضارة

في بعض الحالات يمكن أن تسبب موانع الحمل الهرمونية آثارًا جانبية أكثر خطورة، مثل جلطات الدم أو النوبات القلبية أو السكتة الدماغية.

ما هي بعض الطرق الآمنة لتجنب الحمل؟

اللولب النحاسي داخل الرحم (IUD)

هو جهاز صغير يوضع في الرحم ويطلق النحاس الذي يمكن أن يمنع الحمل، ولا يحتوي اللولب النحاسي على هرمونات ويمكن أن يكون فعالاً لمدة تصل إلى 10 سنوات.

طرق الوعي بالخصوبة

تتضمن هذه الأساليب تتبع الدورة الشهرية وتجنب العلاقة الزوجية خلال الأوقات التي تكون فيها الزوجة أكثر عرضة للإخصاب.

التعقيم

التعقيم هو وسيلة دائمة لمنع الحمل تتضمن سد قناتي فالوب جراحيًا؛ لمنع البويضات من الوصول إلى الرحم.