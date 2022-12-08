 8 ديسمبر 2022.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم - بوابة الشروق
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8 ديسمبر 2022.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم

سارة حمزة
نشر في: الخميس 8 ديسمبر 2022 - 11:41 ص | آخر تحديث: الخميس 8 ديسمبر 2022 - 11:41 ص
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022.

وجاءت أسعار الخضراوات المتداولة على النحو الآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.
وتراوحت أسعار البطاطس بين 4 إلى 7.5 جنيه.
واستقر سعر البصل ليتراوح بين 3 إلى 4.5 جنيه.
وثبت أسعار الكوسة لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.
واستقرت أسعار الفاصوليا بين 4 إلى 7 جنيهات.
واستقر سعر الباذنجان البلدي ليتراوح من 4 إلى 6 جنيهات.
واستقر سعر الفلفل الرومي ليتراوح بين 6 إلى 10 جنيهات.
واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 6 إلى 8 جنيهات.
واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.
واستقر أسعار الملوخية لتتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.
واستقرت أسعار البامية لتتراوح بين 16 إلى 20 جنيها.

وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقرت أسعار البرتقال البلدي لتتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.
كما استقر سعر اليوسفي ليترواح بين 4 إلى 8 جنيهات.
واستقر سعر الليمون البلدي بين 5 إلى 10 جنيهات.
واستقر سعر التين البرشومي بين 6 إلى 12 جنيها.
واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 3 إلى 8 جنيهات.
واستقر سعر الرمان ليتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.
واستقرت أسعار الفراولة بين 10 إلى 30 جنيها.
واستقرت سعر الكانتالوب ليتراوح من 4 إلى 8 جنيهات.

وتعتبر تلك الأسعار جملة ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.

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