استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022.



وجاءت أسعار الخضراوات المتداولة على النحو الآتي:



استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.

وتراوحت أسعار البطاطس بين 4 إلى 7.5 جنيه.

واستقر سعر البصل ليتراوح بين 3 إلى 4.5 جنيه.

وثبت أسعار الكوسة لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.

واستقرت أسعار الفاصوليا بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر سعر الباذنجان البلدي ليتراوح من 4 إلى 6 جنيهات.

واستقر سعر الفلفل الرومي ليتراوح بين 6 إلى 10 جنيهات.

واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 6 إلى 8 جنيهات.

واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

واستقر أسعار الملوخية لتتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

واستقرت أسعار البامية لتتراوح بين 16 إلى 20 جنيها.



وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:



استقرت أسعار البرتقال البلدي لتتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

كما استقر سعر اليوسفي ليترواح بين 4 إلى 8 جنيهات.

واستقر سعر الليمون البلدي بين 5 إلى 10 جنيهات.

واستقر سعر التين البرشومي بين 6 إلى 12 جنيها.

واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 3 إلى 8 جنيهات.

واستقر سعر الرمان ليتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.

واستقرت أسعار الفراولة بين 10 إلى 30 جنيها.

واستقرت سعر الكانتالوب ليتراوح من 4 إلى 8 جنيهات.



وتعتبر تلك الأسعار جملة ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.