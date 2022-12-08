الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف في اليمن لتكثيف جهود تطهير المناطق الملوثة بالمتفجرات

دعت المتحدثة باسم الأمم المتحدة ستيفاني ترامبلاي، جميع الأطراف في اليمن إلى تكثيف الإجراءات المتعلقة بالألغام؛ للتصدي للتهديد الذي تشكله مخلفات الحرب المتفجرة في جميع أنحاء اليمن، لأنها تسبب في خسائر فادحة ويومية في صفوف المدنيين، بمن فيهم بالطبع النساء والأطفال.

وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" أوضحت على حسابها الخاص بتويتر، أن قافلة مؤلفة من مجموعة سيارات تابعة لبعثة أونمها، قد تعرضت خلال زيارة أجرتها إلى منطقة الحالي إلى انفجار ناتج حسبما تم تقييمه على أنه لغم أرضي، ما أدى إلى إتلاف إحدى المركبات، لافتة الانتباه إلى أنه لم تقع إصابات في صفوف المشاركين بالقافلة.

ومن جانبها، قالت البعثة الأممية إن "تلك الحادثة تعد تذكيرا بالمخاطر التي يواجهها أهالي الحديدة يوميا بسبب المتفجرات من مخلفات الحرب".

وتواصل بعثة أونمها دعوة الأطراف في اليمن إلى اتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لتطهير المناطق الملوثة وتقليل الأثر المدمر للألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب على السكان المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، الذين ما زالوا متأثرين بشكل غير متناسب.