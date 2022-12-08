ينظم المعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق، مهرجان الشروق لإبداعات طلاب الإعلام في دورته السابعة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية- دورة الفنانة القديرة سميرة أحمد- في الفترة من 12 وحتى 17 ديسمبر الجاري، بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية ياسمين خميس رئيس مجلس أمناء مؤسسة “فريد خميس” لتنمية المجتمع، فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر وحضور الدكتور أحمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة أكاديمية الشروق، والدكتور جودة غانم نائب رئيس مجلس الإدارة، وعدد من الإعلاميين والشخصيات العامة.

قالت الدكتورة سهير صالح، عميد المعهد ورئيس المهرجان، إنه يشارك في المهرجان هذا العام 44 جامعة منهم 16 جامعة مصرية حكومية، و19 جامعة مصرية خاصة، و9 جامعات عربية، حيث بلغ عدد المشروعات المشاركة من أقسام الإذاعة والتليفزيون "111" مشروعًا في مجالات الأفلام الروائية القصيرة، والأفلام التسجيلية، والبرامج الإذاعية، والبرامج التليفزيونية، والرسوم المتحركة، وأغاني وأوبريت.

وبلغ عدد المشروعات المشاركة من أقسام العلاقات العامة "39" مشروعًا تتكون من الحملات الإعلانية، والإعلانات التليفزيونية، والإعلانات الإذاعية، والتطبيقات الرقمية التسويقية، بالإضافة إلى مشاركة "46" مشروعًا للصحافة من الجامعات العربية والخاصة والحكومية وتتكون من الصحف التدريبية، ومشروعات التخرج الورقية، والإلكترونية.

وأضافت عميدة المعهد أن المهرجان، وكعادته كل عام، ينظم ورشتي عمل عن فن إعداد وتقديم البرامج التليفزيونية يقدمها الإعلامي خالد سعد كبير مذيعي القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وورشة عن صحافة الموبايل وإكساب المهارات الصحفية يقدمها أسامة الديب مدرب صحافة الموبايل.

من جانبها قالت الدكتورة رباب عبد الرحمن نائب رئيس المهرجان ووكيلة المعهد، أن لجان تحكيم الأعمال المشاركة في المهرجان ضمت مجموعة متميزة من الإعلاميين، حيث تكونت لجنة مشروعات الإذاعة والتليفزيون من المخرج مجدي أبو عميرة، والمخرج أحمد صقر، والمخرج شكري أبو عميرة، والإعلامية سوزان حسن، والإعلامية منى الحسيني، والسيناريست محمد الحناوي، وشويكار خليفة رائدة ومخرجة الرسوم المتحركة، والدكتور مصطفى الفرماوي أستاذ الرسوم المتحركة بجامعة حلوان والجامعة البريطانية.

وتكونت لجنة تحكيم مشروعات العلاقات العامة من غادة البهنساوى رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة، نور الزيني خبيرة التسويق ومدير عام الاتصال ببنك قناة السويس، ومحمد النجار خبير التسويق ومستشار مجلس إدارة الأهرام، حازم درع رئيس مجلس إدارة وكالة لوك للدعاية والإعلان.

وتكونت لجنة تحكيم مشروعات الصحافة من الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، والإعلامي محمد الغيطي، والكاتبة الصحفية فاطمة شعراوي رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بجريدة الأهرام.

يحتفي المعهد الدولي العالي للإعلام بالفنانة سميرة أحمد، من خلال إعداد فيلم تسجيلي عن حياتها، أعدته وأخرجته الدكتورة إلهام يونس رئيسة قسم الإذاعة والتليفزيون، بالإضافة إلى إصدار كتاب عنها، أعدته الدكتورة نسرين عبد العزيز، مديرة وحدة التدريب وتطوير المهارات بالمعهد، حيث يتناول الفيلم والكتاب مسيرتها ورحلتها الفنية التي تميزت بتقديم أعمال كثيرة تمثل علامة مهمة في تاريخ الدراما السينمائية والتليفزيونية.