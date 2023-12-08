التشيك: مسئولون حكوميون ونقابات الأطباء يوقعون اتفاقا ينهي إضرابا جزئيا في المستشفيات

وقع مسؤولون حكوميون ونقابات الأطباء، اتفاقا سينهي الإضراب الجزئي في المستشفيات التشيكية.

ويؤكد الاتفاق زيادة في الأجور، بواقع 8ر9 مليار كرونة تشيكية، لموظفي المستشفيات، العام المقبل، حيث يحصل الأطباء على خمسة آلاف و15 ألف كرونة إضافية شهريا لرواتبهم ويحصل الموظفون الآخرون على زيادة في الأجور، بنسبة 5%، حسب "إذاعة براغ" التشيكية اليوم الجمعة

وتعمل المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، في وضع الأزمة، منذ الأول من ديسمبر الجاري، بعد أن رفض 6000 طبيب التوقيع على تعاقدات بشأن العمل الإضافي، احتجاجا على انحفاض الأجور والعمل الزائد.

وجاء الاتفاق في وقت حساس حيث كان موقع "نوفينكي" الإخباري التشيكي قد أشار أول أمس الأربعاء إلى أن التشيك على شفا جائحة أمراض تنفسية، حيث أن مرض كوفيد19، حاليا أكثر أشكال العدوى شيوعا.

وهناك حاليا حوالي ألفي حالة إصابة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا، في البلاد، يوميا، حسب "إذاعة براغ" التشيكية اليوم الأربعاء.