ريال مدريد يضيق الخناق على برشلونة بثلاثية في مرمى جيرونا

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حقق ريال مدريد فوزاً كبيراً على مضيفه جيرونا بثلاثة أهداف في مقابل لا شيء، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

انتهى الشوط الأول بتقدم "الملكي" بهدف من دون مقابل، سجله جود بيلينجهام في الدقيقة الـ36.

في الشوط الثاني، ضاعف أردا جولير النتيجة في الدقيقة الـ55 بتمريرة حاسمة مميزة من بيلينجهام، واختتم كيليان مبابي ثلاثية ريال مدريد في الدقيقة الـ62 بتمريرة حاسمة من لوكا مودريتش.

وهكذا رفع ريال مدريد رصيده إلى 36 نقطة في وصافة الترتيب، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر، مع مباراة مؤجلة لريال مدريد أمام فالنسيا.

وتجمد رصيد جيرونا، الذي تلقى هزيمته السادسة هذا الموسم، عند 22 نقطة في المركز الثامن موقتاً.

يُذكر أن برشلونة تعادل مع ريال بيتيس في وقتٍ سابق من اليوم بنتيجة 2-2.