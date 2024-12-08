تفاصيل أول اجتماع للجنة الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى للإعلام

عقدت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعها الأول، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد السلام النجار عضو المجلس ورئيس اللجنة، وبحضور الأعضاء محمد إبراهيم مصطفى محمد المشرف على البرامج الرياضية بالتليفزيون المصري، والمهندس شريف إبراهيم أمين خبير إدارة رياضية، وإبراهيم الدسوقي ربيع عبد الجواد عضو من ذوي الخبرة الصحفية، وأيمن محمد أحمد خليل بدرة الكاتب الصحفي، وأحمد أيمن محمد صدقي أبو عايد الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريدة الأهرام.

وحضر الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد أحمد علي فضل الله، الأستاذ بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان، فضلا عن حضور المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جانبا من الاجتماع.

واستعرضت اللجنة، الوضع الراهن لأداء الإعلام الرياضي، والتكليفات الموكلة إليها بضرورة العمل على ضبط الأداء الإعلامى الرياضي بكل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية، اتساقًا مع القوانين واللوائح السارية، وبما يحقق أهداف الدولة من الارتقاء بالعمل الإعلامي في مجال الرياضة؛ ليكون عنصر ترابط ومودة بين فئات الشعب والتصدي لكل محاولات بث الكراهية والتحريض على العنف.

واتخذت اللجنة بعض التوصيات، كان من بينها اتفاق أعضاء اللجنة من الإعلاميين على عدم الظهور في أي وسيلة إعلامية حرصا على الشفافية والمصداقية، وتكليف أيمن بدرة عضو اللجنة ليكون المتحدث الرسمي باسم اللجنة.

وناقشت اللجنة، إصدار مجموعة من الأكواد المنظمة لقطاع الإعلام الرياضي المصري، بالإضافة إلى بحث محتوى بعض البرامج والمنصات الرياضية وما يشوب بعضها من أمور تدعو إلى التعصب والفتنة بين الجماهير، وما تحويه من إثارة للجدل السلبي في حالات التحكيم بما يسيئ إليهم باعتبارهم قضاة الملاعب.

وأكدت اللجنة، أن هناك آليات محددة سيتم وضعها لضبط أداء وعمل كل عناصر الإعلام الرياضي، من جميع الجوانب وسيتم تطبيقها بعد اعتمادها من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي ترفع له اللجنة توصياتها كافة.

وتبقى اللجنة في حالة انعقاد مستمر ومتابعة حثيثة لكل وسائل الإعلام الرياضي، وذلك لأداء مهامها بشكل متواصل وفعّال.