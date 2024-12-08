سيد علي عن الأوضاع في سوريا: الدول العربية صم بكم عمي باستثناء مصر

علق الإعلامي سيد علي، على مواقف الدول وتحديدا «العربية» بشأن الأوضاع في سوريا بعد سقوط حكم الرئيس بشار الأسد

وقال خلال برنامجه «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد: «إيران ساكتة مبتتكلمش، روسيا طلعت بيان هزيل، نتنياهو طلع على الحدود وماخدش وقت.. بايدن اجتمع مع مجلس الأمن القومي وبيعمل اتصالات مع شركائه الإقليميين بينما نتنياهو بيحتل أرض سوريا، لكن الدول العربية صم بكم عمي باستثناء مصر».

وأضاف أن مصر أصدرت بيانًا فوريًّا ولم تنتظر، وعبرت عن موقفها بشكل واضح، موضحًا أن البيان المصري يخاطب السوريين بخارطة الطريق التي يتوجب العمل عليها في الفترة المقبلة منعًا للتناحر والتصارع.

ولفت إلى أن البيان المصري يُقدم خارطة طريق للسوريين لتعويض السنوات الماضية، معتبرًا أن تجربة بشار الأسد تؤكد أنه لم يتعلم.

وتابع: "ما حدث لبشار الأسد حدث مع زين العابدين بن علي (في تونس)، والقذافي (في ليبيا)، وصدام حسين (في العراق)، وعلي عبدالله صالح (في اليمن)».

وأصدرت وزارة الخارجية بيانا رسميا بشأن الأوضاع في سوريا، جاء فيه: «تتابع مصر باهتمام كبير التغير الذي شهدته الجمهورية العربية السورية وتؤكد وقوفها إلى جانب الدولة والشعب السوري ودعمها لسيادة سوريا ووحدة وتكامل أراضيها».

ودعت مصر جميع الأطراف السورية بكافة توجهاتها إلى صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وذلك من خلال توحيد الأهداف والأولويات وبدء عملية سياسية متكاملة وشاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي، واستعادة وضع سوريا الإقليمي والدولي.

كما أكدت مصر في هذا السياق استمرارها في العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل علي إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار ودعم العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري.