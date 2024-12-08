التلفزيون السوري يعلن سقوط نظام الأسد وتحرير دمشق وإطلاق سراح جميع المعتقلين

أعلن التلفزيون السوري الرسمي، صباح اليوم الأحد، سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، وتحرير دمشق وإطلاق سراح جميع المعتقلين.

وبث التلفزيون صورة ثابتة كتب عليها: «الثورة العظيمة انتصرت ونظام الأسد سقط»، وذلك بعدما سيطرت الفصائل المسلحة على مبنى الإذاعة والتلفزيون في ساحة الأمويين بدمشق.

وتأتي هذه التطورات بعد سيطرة «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقا) على العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة وحمص.

وأظهرت مشاهد من دمشق جمع من السوريين أسقطوا تمثالا للرئيس الراحل حافظ الأسد في ساحة عرنوس وسط دمشق، بعد ساعات من إعلان الفصائل المعارضة دخول العاصمة ومغادرة الأسد.

وقال ضابطان كبيران في الجيش السوري لوكالة «رويترز» إن الأسد غادر دمشق على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة.