

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستعمل مع الشركاء والأطراف المعنية في سوريا للمساعدة في اغتنام الفرصة وإدارة المخاطر، وذلك بعد أن سقوط حكم الرئيس السوري بشار الأسد.

وأضاف في تصريحات مصورة بالبيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ستدعم جيران سوريا خلال الفترة الانتقالية وستقيم أقوال المعارضة المسلحة وأفعالها، بحسب وكالة رويترز.

وشدد بايدن على ضرورة محاسبة بشار الأسد، مؤكدا أن سوريا تمر بمرحلة من المخاطر وعدم اليقين.

وأوضح بايدن، أن هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي لا تلعب فيها روسيا ولا إيران ولا حزب الله دورا مؤثرا في سوريا، متابعًا: «على مدى سنوات، كان الداعمون الرئيسيون للأسد هم إيران وحزب الله وروسيا، لكن خلال الأسبوع الماضي، انهار دعمهم - ​الثلاثة جميعهم - لأن الثلاثة أصبحوا أضعف بكثير اليوم مما كانوا عليه عندما توليت منصبي».

وقال بايدن إن القوات الأمريكية نفذت اليوم الأحد ضربات دقيقة داخل سوريا على معسكرات وعناصر من تنظيم داعش.

وسيطرت ما تُعرف بالمعارضة السورية المسلحة على العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة وحمص.

وشكّل سقوط العاصمة دمشق، بمثابة انتهاء لحكم الرئيس السوري بشار الأسد.

وأعلنت روسيا، تقديم اللجوء لبشار الأسد وعائلته في العاصمة موسكو، وذلك في أعقاب سقوط نظامه.

ونقلت القناة الروسية الأولى عن الكرملين، قلوله إنه بشار الأسد وأفراد عائلته موجودون في موسكو، وأنه تم تقديم اللجوء للأسد وعائلته لدواعٍ إنسانية.