مهاجم ويستهام يخضع لعملية جراحية بعد حادث سير

خضع الجامايكي ميكيل أنطونيو، مهاجم فريق ويستهام الإنجليزي، لعملية جراحية بعد تعرضه لكسر في الأطراف السفلية في حادث سير أمس السبت..

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن أنطونيو /34 عاما/ تم نقله إلى المستشفى في لندن عقب حادث تعرض له في إيبنج إيساكس، حيث تم تداول صور لسيارة فيراري مدمرة.

وقال بيان لنادي ويستهام اليوم الأحد: "النادي يمكنه التأكيد على خضوع ميكيل أنطونيو لعملية جراحية في الأطراف السفلية وذلك بعد حادث سير أمس السبت، وستتواصل مراقبة حالة ميكيل في المستشفى خلال الأيام المقبلة".

وأضاف: "الجميع في النادي يأملون في أن يتعافى ميكيل سريعا ويعبرون عن امتنانهم لعائلة كرة القدم التي أظهرت دعمها منذ يوم أمس السبت ، ونشكر من القلب خدمة الطوارئ الذين كانو أول من استجابوا وأنقذوا ميكيل فورا عقب الحادثة، والفريق الطبي المشرف على عملية تعافيه".

وتابع: "النادي سيكشف عن أي تفاصيل جديدة في الوقت المناسب ".