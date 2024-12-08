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مهاجم ويستهام يخضع لعملية جراحية بعد حادث سير

د ب أ
نشر في: الأحد 8 ديسمبر 2024 - 10:57 م | آخر تحديث: الأحد 8 ديسمبر 2024 - 10:57 م

خضع الجامايكي ميكيل أنطونيو، مهاجم فريق ويستهام الإنجليزي، لعملية جراحية بعد تعرضه لكسر في الأطراف السفلية في حادث سير أمس السبت..

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن أنطونيو /34 عاما/ تم نقله إلى المستشفى في لندن عقب حادث تعرض له في إيبنج إيساكس، حيث تم تداول صور لسيارة فيراري مدمرة.

وقال بيان لنادي ويستهام اليوم الأحد: "النادي يمكنه التأكيد على خضوع ميكيل أنطونيو لعملية جراحية في الأطراف السفلية وذلك بعد حادث سير أمس السبت، وستتواصل مراقبة حالة ميكيل في المستشفى خلال الأيام المقبلة".

وأضاف: "الجميع في النادي يأملون في أن يتعافى ميكيل سريعا ويعبرون عن امتنانهم لعائلة كرة القدم التي أظهرت دعمها منذ يوم أمس السبت ، ونشكر من القلب خدمة الطوارئ الذين كانو أول من استجابوا وأنقذوا ميكيل فورا عقب الحادثة، والفريق الطبي المشرف على عملية تعافيه".

وتابع: "النادي سيكشف عن أي تفاصيل جديدة في الوقت المناسب ".


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