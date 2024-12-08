إخلاء مبنى السفارة العراقية في دمشق

أفادت وكالة الأنباء العراقية «واع»، صباح اليوم الأحد، بإخلاء مبنى السفارة العراقية في دمشق.

وفي سياق متصل، قال مراسل الوكالة إن «معبر القائم الحدودي مع سوريا مغلق بشكل كامل»، مضيفًا: «الحدود العراقية مؤمنة ولا يسمح بالدخول والخروج من هذا المعبر».

وأشار إلى أنه «في الجانب السوري لا توجد أي قوات من المعارضة المسلحة أو ما تبقى من قوات النظام السوري».

واستطرد: «هناك تحصينات أمنية في الشريط الحدودي بالجانب العراقي، كما تم نشر عدد من الكاميرات الحرارية التي تهدف لتعزيز الحدود وتأمينها وأصبحت الحدود مؤمنة بشكل كامل».

وتأتي هذه التطورات بعد سيطرة «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقا) على العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة وحمص.

وأظهرت مشاهد من دمشق جمع من السوريين أسقطوا تمثالا للرئيس الراحل حافظ الأسد في ساحة عرنوس وسط دمشق، بعد ساعات من إعلان الفصائل المعارضة دخول العاصمة ومغادرة الأسد.

وقال ضابطان كبيران في الجيش السوري لوكالة «رويترز» إن الأسد غادر دمشق على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة.