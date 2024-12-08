خسر الوكرة أمام ضيفه الشمال بنتيجة 0-3، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب ستاد الجنوب، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري القطري.

وشهدت المباراة مشاركة حمدي فتحي، نجم المنتخب الوطني ومتوسط ميدان فريق الوكرة، وحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 87 من عمر المواجهة.

تقدم فريق الشمال عن طريق مهاجمه الجزائري بغداد بونجاح في الدقيقة 25 من عمر المباراة، قبل أن يضيف محمد عمر الهدف الثاني في الدقيقة 45، قبل أن يختتم صهي جنان ثلاثة الضيوف في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع 97.

وشهد المباراة حالة طرد من نصيب عبد العزيز متولي في الدقيقة 71، بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة نتيجة تدخل عنيف.

بهذا الفوز رفع فريق الشمال رصيده إلى النقطة 16 ليتقدم للمركز الخامس، على حساب الوكرة الذي تجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز السادس.