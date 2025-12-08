رئيس المجلس الأوروبي يتعهد بدعم سوريا بعد عام من سقوط نظام الأسد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعهد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بمواصلة دعم الاتحاد الأوروبي لسوريا، في الوقت الذي تحيي فيه البلاد الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام عائلة الأسد.

وكتب كوستا: "بعد عام من سقوط نظام الأسد، يتخذ السوريون خطوات نحو مستقبل أكثر استقرارا وشمولا".

وكان قد أُطيح بالرئيس السوري بشار الأسد، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، في 8 ديسمبر 2024، إثر هجوم شنه تحالف من المعارضين بقيادة جماعة "هيئة تحرير الشام"، بعد 14 عاما من الحرب الأهلية.

وقال كوستا: "يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب سوريا، ويدعم عملية سلمية بقيادة سورية تركز على العدالة والمصالحة وحقوق جميع السوريين".

وأضاف: "مازالت التحديات قائمة، ولكننا ملتزمون بالحوار السياسي والدعم الإنساني العاجل وتعافي سوريا وإعادة إعمارها."