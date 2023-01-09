ضبط سيارة نقل محملة بـ 58 طن أرز تمويني مخالفة لخط السير بالمنيا

تابع الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، الإجراءات التي اتخذتها مديرية التموين ومباحث التموين، حيال سيارة نقل بمقطورة، تم ضبطها بمركز أبو قرقاص، وهي محملة بـ 58 طن أرز تمويني، كانت قادمة من إحدى محافظات الوجه البحرى، استمراراً لتنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة كافة القطاعات الخدمية، والحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، بجميع مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب الاستمرار في تنظيم الحملات التموينية.



يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، لضبط الأسواق والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة.

وجه نائب المحافظ، وكيل وزارة التموين، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السيارة، والتي تبين مخالفتها لخط السير الخاص بها، حيث أكد نائب المحافظ استمرار جهود كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح بأي محاولة لاستغلال المواطنين، واحتكار السلع وتعطيش الأسواق، من خلال تكثيف الحملات التموينية والرقابية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.