اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة الزمالك القادمة في كأس مصر

أعلن اتحاد الكرة عن جدول مباريات دور الـ16 لكأس مصر بعد فوز الزمالك على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد على ستاد القاهرة، اليوم الخميس.

ستبدأ منافسات دور الـ16 بمباراة بين الإسماعيلي وإنبي يوم 16 يناير الجاري على ملعب بتروسبورت، وفي اليوم التالي يلتقي سيراميكا ضد طلائع الجيش على ملعب المقاولون العرب، وسموحة ضد زد على ستاد برج العرب.

وفي 3 فبراير يلتقي الجونة مع تيم إف سي في ملعب خالد بشارة، بينما سيلعب البنك الأهلي مع الفائز من اللمصري ضد وادي دجلة يوم 7 مارس على ملعب السويس.

وفي نفس اليوم سيلعب الزمالك ضد مودرن سبورت على ستاد القاهرة.

وتختتم منافسات هذا الدور بمباراتين يوم 8 مارس حيث سيلتقي الفائز من مباراة بيراميدز ضد المنصورة مع المقاولون العرب، بينما يلعب غزل المحلة مع ضيفه فاركو.