اجتماع في قاعدة رامشتاين لبحث دعم أوكرانيا وسط مخاوف من تراجع الدعم الأمريكي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يجتمع حلفاء أوكرانيا والرئيس فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس في قاعدة رامشتاين الجوية العسكرية الأمريكية في ألمانيا لمناقشة مواصلة دعم كييف في حربها مع روسيا.

وتعد قاعدة رامشتاين أكبر قاعدة جوية أمريكية خارج الولايات المتحدة، وقد استضافت اجتماعات مماثلة منذ هجوم روسيا على أوكرانيا قبل ما يقرب من ثلاث سنوات.

وقام وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بدعوة وزراء الدفاع وكبار القادة العسكريين من الدول الأعضاء في مجموعة الاتصال الأوكرانية للمشاركة في المؤتمر.

وكما في الاجتماعات السابقة في رامشتاين، من المتوقع حضور ممثلين من دول خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتشن روسيا حربا توسعية ضد جارتها أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، حيث يقدم الغرب دعما لكييف في دفاعها.

ويخشى المسؤولون الأوكرانيون من احتمال تراجع الدعم الأمريكي لأوكرانيا بمجرد تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهامه في 20 يناير.