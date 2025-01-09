جيش الاحتلال: سنعمل على إزالة أي تهديد من جنوب لبنان

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، رصده عدد ممن وصفهم بـ"المشتبه فيهم"، "ينقلون أسلحة من مبان عسكرية لحزب الله إلى مركبات في جنوب لبنان".

وقال جيش الاحتلال، إنهم قصفوا بالطائرات بدون طيار الأسلحة الموجودة على المركبات لإزالة التهديد، بحسب شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وادعى أنه يواصلون "الالتزام بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في إطار وقف إطلاق النار في لبنان"، قائلاً: "قواتنا تنتشر في جنوب لبنان وستعمل على إزالة أي تهديد لإسرائيل ومواطنيها".

ويأتي ذلك فيما انتخب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش العماد جوزيف عون، اليوم الخميس، رئيسا للبلاد، وذلك بعد فرز الأصوات في الجولة الثانية من تصويت البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية إثر شغور المنصب لأكثر من عامين.

وانتخب عون بعد حصوله على 99 صوتا في الدورة الثانية للتصويت خلال جلسة حضرها جميع النواب الـ128.

وتنتظر الرئيس الجديد والحكومة التي سيشكلها تحديات توصف بالكبرى، أبرزها الإعمار بعد الحرب الأخيرة التي دمرت فيها إسرائيل أجزاء من جنوبي وشرقي البلاد ومن الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

كما يتعين على الرئيس المضي في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي يشمل أيضا الالتزام بالقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة غير "القوى الشرعية".