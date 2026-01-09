تنظم دار العين للنشر والتوزيع حفل توقيع ومناقشة رواية «فستان أحمر بكولة دائرية»، أحدث إصداراتها، للكاتب سمير درويش، وذلك ضمن لقاء أدبي مفتوح يناقش الرواية وتجربتها الفنية وما تطرحه من أسئلة حول الذاكرة والهوية والكتابة.

يقام اللقاء في مقر دار العين، في تمام الساعة السادسة مساء الثلاثاء 13 يناير، ويشارك في مناقشة الكتاب كل من الروائي طارق إمام، والروائية لنا عبد الرحمن، فيما يدير الندوة الكاتب مجدي نصار، في حوار مباشر مع الكتاب وصناع النص.

جاء على الغلاف الخارجي للرواية: تبادلنا عدة رسائل عند قدومي، كان متبقيا لها عامان لتتخرج في قسم اللغة الإنجليزية، خمس أو ست رسائل على الأكثر، المسافة بين كل رسالتين تتسع، واللغة تقل حرارتها، حتى توقفت تماما، والاتصالات التليفونية لم تكن متاحة، هي لا تفضّل أن يتحدث هاتفيا بسبب وضعها في البيت بين إخوتها، وأنا كنت غارقا وسط كومة من الخطابات الحكومية ومواعيد مقابلات دائرة الهجرة والتجنيس، وفارقا أكثر في محاولات جمع نقود تكفي السكن والمصاريف، إلى جانب إعالة الفتاة التي وافقت على الزواج الصوري لإتمام الأوراق، وكثرة مطالبها.

في النهاية لم نكن غير زميلين، صحيح أن وجودنا شبه الدائم معا كان مريحا لكلينا، وأننا تحدثنا عن ككل شيء، وفتح كل منا للآخر خزائن أسراره وخصوصياته، كما أن ثمة توافقا نادرا الحدوث لهذا الحد فيما يخص الحياة والناس والماضي والمستقبل، والأكثر من كل ذلك وقبله وبعده أن أحدنا لم يكن يشعر بأي ملل أو تململ من ردود فعل الآخر ولفة جسده.. لكننا أصدقاء في النهاية، هذه مسألة من الطبيعي أن تخفت وتقل حدتها بالبعد والانشغال.

سمير درويش شاعر من جيل الثمانينيات، أصدر 25 كتابًا منها 19 ديوانًا وروايتان، وكتابان في النقد الأدبي (إعداد وتقديم)، وكتاب عن عام حكم الإخوان المسلمين لمصر، والكتاب الأول من السيرة الذاتية بعنوان "العشر العجاف- من الهزيمة إلى النصر".

أصدر ديوانه الأول عام 1991 بعنوان "قطوفها وسيوفي" عن سلسلة أصوات أدبية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وديوانه الأخير عام 2021 بعنوان "ديك الجن" عن سلسلة كتاب ميريت الثقافية- العدد الأول، عن دار ميريت للنشر.

رأس تحرير مجلة "الثقافة الجديدة" التي تصدرها وزارة الثقافة المصرية من 2013 إلى 2018، ثم أسس ورأس تحرير مجلة ميريت الثقافية منذ يناير 2019 حتى الآن. شغل مواقع: مدير عام بوزارة الثقافة حتى المعاش بداية 2020، مدير عام اتحاد كتاب مصر، المدير التنفيذي للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وعضو منتخب في مجلس اتحاد الكتاب من مارس 2018 حتى استقال في نوفمبر 2021.