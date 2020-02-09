نتنياهو يهدد من جديد بشن عملية عسكرية على غزة

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد من جديد بشن عملية عسكرية ضد قطاع غزة.

وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته: "لن نقبل بأي عدوان من قطاع غزة... ولن أفصح في وسائل الإعلام عن جميع العمليات التي ننفذها وعن جميع المخططات التي نعدها ولكننا مستعدون لشن عملية ضاربة ضد التنظيمات الإرهابية العاملة بقطاع غزة. أعمالنا قوية جدا ولم تنته بعد، وهذا أقل ما يقال".

وكان نتنياهو هدد الأسبوع الماضي بشن عمليات عسكرية مكثفة على قطاع غزة قبل انتخابات الكنيست المقررة الشهر القادم، إذا ما استمر إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة من القطاع.

وقال نتنياهو: "بينما تبذل إسرائيل جهودًا كبيرة لضمان الهدوء في المنطقة، فإن الجيش مستعد لعملية في غزة إذا لزم الأمر".

وهاجمت المدفعية الإسرائيلية أمس موقعين لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في شمال قطاع غزة، ردا على ما قال الجيش الإسرائيلي إنه إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وقبل أيام، أعلنت إسرائيل تقليص مساحة الصيد أمام الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة من 15 ميلا بحريا إلى عشرة أميال بحرية، وقالت إن هذا جاء ردا على إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات الحارقة من القطاع تجاه الأراضي الإسرائيلية.