رئيس الإمارات ورئيس الوزراء العراقي يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني - الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات- العلاقات الأخوية وفرص تنمية التعاون والعمل المشترك وتنويع آفاقه في جميع المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء أوجه التعاون والعمل المشترك في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والفرص المتوفرة لتطويرها إلى مستويات أرحب في جميع المجالات التي تتسق مع أولويات البلدين في تحقيق التنمية والتقدم والازدهار لشعبيهما الشقيقين.

كما استعرضا عدداً من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين في هذا السياق توافق رؤى البلدين بشأن العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بإيجاد تسويات سلمية للنزاعات والأزمات التي تشهدها المنطقة ودفع المساعي الدبلوماسية التي تسهم في تحقيق تطلعات شعوبها إلى الاستقرار والازدهار.