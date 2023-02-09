ثنائية البريكان تقود الفتح لقلب الطاولة على التعاون بالدوري السعودي

قاد فراس البريكان فريقه الفتح لقلب تأخره صفر / 1 أمام مضيفه التعاون، لانتصار ثمين 2 / 1، اليوم الخميس، في المرحلة الـ16 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

وبادر التعاون بالتسجيل عن طريق أليخاندرو روميرو في الدقيقة 21 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل البريكان للفتح في الدقيقة 47.

وتقمص البريكان دور البطولة في اللقاء، بعدما عاد لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الثاني للفتح في الدقيقة 89، ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة تضاف إلى رصيده في المسابقة.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الفتح إلى 25 نقطة في المركز السادس، بفارق 5 نقاط خلف التعاون، صاحب المركز الخامس.