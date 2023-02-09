 محافظ الوادي الجديد يبحث دعم خطة تطوير المناطق غير المخططة من صندوق التنمية الحضرية - بوابة الشروق
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محافظ الوادي الجديد يبحث دعم خطة تطوير المناطق غير المخططة من صندوق التنمية الحضرية

عمرو بحر
نشر في: الخميس 9 فبراير 2023 - 2:19 م | آخر تحديث: الخميس 9 فبراير 2023 - 2:19 م

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه بحث مع المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، موقف مشروعات تطوير المناطق غير المخططة الجاري تنفيذها بالمحافظة حاليا بتمويل من الصندوق، خلال لقاءه بمقر الصندوق.

وأكد الزملوط، أن اللقاء تناول دعم استكمال تطوير منطقة السبط البحري وتوصيل الصرف الصحي بمنطقة عين البرج بالخارجة بتكلفة ٦ ملايين جنيه.

وأشار إلى بحث خطة تطوير منطقة موط القديمة واستغلالها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية للمواطنين، بجانب استعراض إجراءات الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير منطقة بلاط الإسلامية.


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