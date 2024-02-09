تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الشرقية من كشف غموض العثور على جثة منجد داخل شقة في الشرقية. وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى قسم شرطة ثالث العاشر بمديرية أمن الشرقية، بلاغا بالعثور على جثة (منجد "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) داخل الشقة سكنه "مستأجرة".

بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (منجد - مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالشيخ).

تم ضبطه حال تردده على المصنع محل عمله الكائن بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة فى ضوء سابقة عمله لدى المجنى عليه وطرده من العمل لخلافات مالية، وبتاريخ الواقعة توجه لمسكن المجنى عليه وطالبه بالمبلغ المالى فحدثت مشادة كلامية بينهما قام على إثرها بالتعدى عليه بسلاح أبيض وأحدث إصابته التى أودت بحياته وسرقة هاتفه المحمول ولاذ بالهرب، وأرشد المتهم عن الأداة المستخدمة فى الواقعة والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.