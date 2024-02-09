بشرى سفيرة الموضة في «فاشون فاكتور» بدبي

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وقع الاختيار على الفنانة بشرى، لتكون سفيرة الموضة في "فاشون فاكتور" في دبي، والذي يجمع مصممين أزياء من جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى مسابقة لتشجيع المصممين الشباب.

وشاركت بشرى العام الماضي في "fashion factor" كعضو لجنة تحكيم، بالإضافة إلى تقديمها عدد من الأغاني والاستعراضات وسط إشادات عديدة من الحضور.

وعادت بشرى، مؤخرا لاستكمال مشاهدها في أحداث مسلسلها الجديد "طبيبة شرعية" بعد فترة توقف استمرت لعدة أشهر.

المسلسل من تأليف محمد الغيطى، وإخراج شادي أبو شادي، ويشارك بشرى في المسلسل مجموعة من الفنانين منهم صلاح عبد الله ونضال الشافعى وفراس سعيد ومروة عبد المنعم.

كان آخر ظهور لبشرى وقت تكريمها في مهرجان التميز والإبداع العربي الذي أقيم منذ أيام قليلة في إحدى الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس وسط حضور نخبة من النجوم.

وتعكف بشرى حاليا على استكمال ألبومها الجديد "حتة تالتة"، وتحضر لعدد من الأعمال على مستوى الإنتاج والتمثيل أيضا.