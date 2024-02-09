 الشرطة السويسرية تقتل مسلحا احتجز رهائن على متن قطار إقليمي - بوابة الشروق
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الشرطة السويسرية تقتل مسلحا احتجز رهائن على متن قطار إقليمي

برن (سويسرا) (د ب أ)
نشر في: الجمعة 9 فبراير 2024 - 2:24 م | آخر تحديث: الجمعة 9 فبراير 2024 - 2:24 م
احتجز رجل مسلح بسكين وفأس، 15 شخصا على متن قطار إقليمي في سويسرا، كرهائن، لما يقرب من أربع ساعات، مساء أمس الخميس، قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص.

وقال المدعي العام في سويسرا إريك كالتنريدر في مؤتمر صحفي إنه بعد عملية للشرطة في حوالي الساعة 10:15 مساء الخميس بالتوقيت المحلي (2115 بتوقيت جرينتش)، تمكن الركاب من مغادرة القطار دون أن يصابوا بأذى.

وقال المتحدث باسم الشرطة، جان كريستوف لوكالة الأنباء السويسرية "كيستون-إس.دي.إيه" إن السلطات لم تشتبه في عمل إرهابي. لا توجد أي عناصر توجهنا نحو عمل إرهابي. لا إرهابي ولا جهادي".

وكان المشتبه به هو طالب لجوء إيراني يبلغ من العمر 32 عاما. ولا يزال الدافع وراء الحادث مجهولا.

وأبلغ الركاب الشرطة من داخل القطار الذي توقف عند محطة "ايسر شو تشامبين"، على بعد حوالي 65 كيلومترا غرب برن. وقالت الشرطة إن أبواب القطار كانت مغلقة. وحاصر أكثر من 60 شرطيا القطار.

وتم استدعاء مترجم للتفاوض مع محتجز الرهائن- جزئيا عبر تطبيق واتس آب. ولم تكشف الشرطة عن مطالب الرجل.

وأخيرا استغلت خدمات الطوارئ الفرصة للتدخل عندما ابتعد الجاني لفترة قصيرة عن الرهائن. واستخدمت المتفجرات لتشتيت انتباهه. ثم هاجم الرجل ضابط شرطة بفأس. وأطلق الشرطي النار على المهاجم وقتله.

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