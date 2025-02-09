المركز الثقافي بطنطا يشهد انطلاق العرض المسرحي «الطريق»

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد محمد عبدالحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، مساء أمس السبت، فعاليات العرض المسرحي "الطريق.. الولي والسلطان"، والذي يعرض على مسرح المركز الثقافي لمدينة طنطا، ولمدة 10 ليال متالية، ضمن برامج وزارة الثقافة.

وتدور أحداث العرض المسرحي في إطار تاريخي حول مرحلة من حياة العارف بالله السيد أحمد البدوي، والملك الظاهر بيبرس، وسلطان مصر والشام ورابع سلاطين الدولة المملوكية، وكيف دارت الحياة السياسية والاجتماعية في مصر، مع محاولات الشيعه لخلخلة الحكم وإثارة المشكلات، وكيفية تعامل السيد البدوي والظاهر بيبرس مع هذا الأمر.

والعرض المسرحي "الطريق" تأليف د. طارق عمار، وإخراج أسامة شفيق، وأشعار د. مسعود شومان، وموسيقى وألحان عبد الله رجال، ومخرج منفذ حسن خليل، وكريوجرافيا أحمد جمال، وسينوجرافيا محمد محسن، وتصميم إضاءة أحمد راضي، ومكياج مينا منصور، ومن بطولة عدد من أعضاء فرقة الغربية القومية المسرحية، ومن بينهم: سمير يوسف، ومحمد عبدالعزيز، وأحمد راضي، وسمر مسعد، ومنار السيد، ومارينا أمير، ومحمد جمعة، وحسن عطية، وأحمد الشريف، ةمحمد السايس، ومحمد علاء، ومحمود قناوي، ومحمد هشام، وماجد صلاح.

يذكر أن العرض المسرحي من إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، ويقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين.