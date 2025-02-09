نجوم يلتقون معا لأول مرة فى دراما رمضان 2025

• أبرزهم أحمد مكى مع عائشة بن أحمد ومى عمر مع ماجد المصرى وآسر ياسين مع مى عز الدين

تحفل دراما رمضان المقبل 2025 بالعديد من الأعمال الدرامية التى من المقرر أن تتنافس فيما بينها على جذب الجمهور، وكان الملفت للنظر هو اجتماع عدة نجوم سويا لأول مرة عبر أعمالهم، وهو ما يعتبر نوعا من التجديد بعيدا عن الثنائيات التقليدية بحثا عن نقاط جذب لهذه الأعمال الدرامية.

ولعل أبرز اللقاءات التى من المقرر مشاهدتها سويا رمضان المقبل، أحمد مكى مع التونسية عائشة بن أحمد فى مسلسل «الغاوى» المكون من 15 حلقة، فأحمد مكى يقرر بهذا العمل أن يغير جلده تماما ليس فقط بخلع عباءة «الكبير أوى» ولكن بتعاونه مع فنانين لأول مرة، وتدور أحداث المسلسل حول شخصية شمس الغاوى المنتمى لمنطقة شعبية ويقع فى ورطة كبيرة تقلب حياته رأسا على عقب، والمسلسل يخرجه محمد العدل.

وكذلك يلتقى الفنان أكرم حسنى لأول مرة مع الفنانة الصاعدة آية سماحة فى المسلسل الكوميدى «الكابتن»، وتدور أحداثه حول طيار يتسبب فى أحد رحلاته بكارثة تلحق بالركاب، والمسلسل يشارك فى بطولته رحمة أحمد وسوسن بدر ويخرجه معتز التونى.

ومن ضمن الثنائيات التى تجتمع لأول مرة أيضا، عمرو سعد مع ريم مصطفى التى تجسد دور زوجته وتدعى آمنة فى مسلسل «سيد الناس»، والذى يشارك فى بطولته إلهام شاهين وأحمد رزق، ويخرجه محمد سامى.

ويشهد مسلسل «إش إش» التعاون الأول بين مى عمر وماجد المصرى، وتدور أحداث العمل حول راقصة تعانى من نفوذ رجل شديد السطوة فى منطقتها، ويشارك فى البطولة هالة صدقى وادوارد وانتصار ودينا، ويخرجه محمد سامى.

ونفس الحال بالنسبة للفنان محمد هنيدى، الذى لا يعتبر مسلسل «شهادة معاملة أطفال» هو العودة له للدراما بعد غياب طويل منذ مسلسل «أرض النفاق»، ولكن التعاون الأول له مع الفنانة نهى عابدين، والمسلسل يدور فى إطار كوميدى حول المحامى عبد الستار الذى يفقد الوعى ويدخل فى غيبوبة لسنين طويلة وعندما يستفيق يجد نفسه أمام تحديات كثيرة، ويشترك فى البطولة سما ابراهيم وصبرى فواز ومحمود حافظ ويخرجه سامح عبد العزيز.

ويجتمع لأول مرة كل من أمينة خليل وأحمد السعدنى فى مسلسل «لام شمسية» الذى يناقش قضية من قضايا المرأة، وتدور أحداثه فى 15 حلقة، وأيضا آسر ياسين الذى يلتقى لأول مرة مع الفنانة مى عز الدين فى مسلسل «قلبى ومفتاحه» الذى يشارك فى بطولته أشرف عبد الباقى، ويعتبر هذا العمل عودة لمى عز الدين بعد غياب عامين عن الدراما منذ مسلسل «سوق الكانتو» بمشاركة أمير كرارة وفتحى عبد الوهاب.

كما قررت الفنانة ياسمين صبرى التعاون لأول مرة مع الفنان اللبنانى نيقولا معوض فى مسلسل «ضل حيطة» المكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه حول البطلة التى تعانى من خيانة زوجها مع أقرب صديقة لها وهو ما يجعلها تسعى للانتقام منهما، ويشترك فى بطولته وفاء عامر ونضال شافعى وهند عبد الحليم وتخرجه شيرين عادل.

وفى ثانى بطولة درامية له، يشترك الفنان عصام عمر مع مايان السيد ورانيا يوسف لأول مرة فى مسلسل «نص الشعب اسمه محمد»، والذى تدور أحداثه فى 15 حلقة حول مهندس تكييف يعمل فى المطار، ويجد نفسه فى مواجهة سلسلة من الأزمات التى تقلب حياته رأسًا على عقب، والمسلسل يخرجه عبد العزيز النجار.

ورغم تعاونهما السينمائى قبل عشرين عاما وتحديدا 2005 فى فيلم «عيال حبيبة»، إلا أن حمادة هلال وغادة عادل يجتمعان فى الدراما لأول مرة بالجزء الخامس من مسلسل «المداح» فى موسم رمضان المقبل، حيث يستكمل هلال أداء شخصية صابر المداح الذى يسعى فى هذا الجزء لمواجهة عناصر من الجن الذين يسعون للانتقام منه، ومنهم شخصية غادة عادل التى تجسد شخصية عفريتة، ويشترك فى البطولة كل من خالد الصاوى وهبة مجدى وجورى بكر ومحمد أبو النجا، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

ومن ضمن اللقاءات اللافتة هذا العام، ظهور الفنانة غادة عبد الرازق بالاشتراك مع الشاب يوسف عمر فى مسلسل «شباب امرأة» الذى يتعاون معها لأول مرة فى مشواره الفنى القصير، وهو العمل الذى يعيد صياغة الفيلم الشهير الذى قامت ببطولته تحية كاريوكا وشكرى سرحان فى خمسينيات القرن الماضى وأخرجه صلاح أبو سيف.

وبعودتها للدراما الشعبية، تقف الفنانة ميرنا نور الدين أمام الفنان أحمد العوضى فى مسلسل «فهد البطل»، حيث تجسد شخصية كناريا التى يتزوجها فهد ضمن الأحداث بينما يدخل فى صراعات مع عمه لتجارة الأخير فى أعمال مشبوهة، ويشارك فى بطولة العمل كل من كارولين عزمى وأحمد عبد العزيز وعايدة رياض ولوسى، ويخرجه محمد عبد السلام.