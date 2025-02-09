نتنياهو يواصل مزاعمه: اتفاق مع السعودية سيأتي بعد هزيمة إيران وحماس

واصل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مزاعمه حول الاتفاق مع السعودية، قائلا: "إن اتفاقا مع السعودية سيأتي بعد القضاء على المحور الإيراني وهزيمة حماس".

وأضاف "هذا من شأنه أن يمهد الطريق أمام اتفاق إضافي مع السعوديين وغيرهم، وبالمناسبة، أنا أؤمن أيضا بالعالم الإسلامي لأنه السلام من خلال القوة"، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الأحد.

ومن جهة أخرى، ثمنت السعودية اليوم الأحد ما أعلنته الدول الشقيقة من شجب واستهجان ورفض تام حيال ما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشيرة إلى أن هذه العقلية المتطرفة المحتلة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعب فلسطين الشقيق وارتباطه الوجداني والتاريخي والقانوني بهذه الأرض.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن بيان صدر عن وزارة الخارجية "تثمن المملكة العربية السعودية ما أعلنته الدول الشقيقة من شجب واستهجان ورفض تام حيال ما صرح به بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، كما تثمن المملكة هذه المواقف التي تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية لدى الدول العربية والإسلامية".

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