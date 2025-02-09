زيلينسكي يبدي استعداده للتفاوض مع بوتين بشرط ضمانات أمنية أوروبية وأمريكية

أبدى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، استعداده لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشرط حصول أوكرانيا على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة "آي تي في" البريطانية اليوم ردًا على سؤال حول استعداده للتفاوض المباشر مع بوتين: "إذا كان لدي يقين بأن أمريكا وأوروبا لن يتخلوا عنا وأنهم سيدعموننا ويمنحوننا ضمانات أمنية، سأكون مستعدًا لأي شكل من أشكال المفاوضات، نعم".

وأشار زيلينسكي، إلى أن هناك احتمالات لإنهاء الصراع في أوكرانيا خلال عام 2025، قائلًا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد نهاية سريعة للصراع.

ودعا زيلينسكي الرئيس الأمريكي والاتحاد الأوروبي إلى زيادة الضغط على روسيا، لا سيما عن طريق العقوبات.

كان الرئيس الروسي قد طرح مبادرة لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، تتضمن وقف إطلاق النار على الفور بشرط إعلان كييف استعدادها للمفاوضات، وانسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق، التي أصبحت ضمن الكيانات الروسية، وكذلك إعلان كييف رسميا التخلي عن نية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والالتزام بوضع محايد وغير انحيازي وخال من الأسلحة النووية.

وتراجع بوتين عن نيته للتفاوض مع أوكرانيا في أغسطس العام الماضي، بعد الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك، لكنه أكد الشهر الماضي أنه مستعد للتفاوض مع أي شخص في أوكرانيا، لكن فلاديمير زيلينسكي فاقد للشرعية وليس لديه الحق في التوقيع على أي اتفاق، قائلًا: "يمكننا تعيين أشخاص لإجراء مفاوضات مع زيلينسكي إن أراد الانخراط فيها، لكن يبقى السؤال النهائي: من سيوقع على الوثائق؟".