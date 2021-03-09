وزير النقل: إلغاء كل السلالم على الدائري وإنشاء مرائب سيارات في كل الميادين الرئيسية

قال كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن هناك توجيهًا بإنشاء مرائب سيارات في كل الطرق والميادين الرئيسية، مؤكدًا أنه سيتم إلغاء كل السلالم المؤدية للطريق الدائري.

وأضاف الوزير، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الاثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف رسميًا بإيجاد حل لمنطقتي الخصوص والمرج، على أن يتم تعويض سكان المنطقتين أيضًا.

وعن موضوع السلالم في منطقة السلام، أكد أن الوزارة لن تنشئ أي سلالم تؤدي للطريق الدائري، معقبًا: «مش هنعمل سلالم إحنا مبنخافش.. مش هقدر أعملك سلم، انت هتطلع تعمل إيه؟ مش هنعمل سلالم على الطريق الدائري.. كل السلالم هتتلغي والناس هتركب الميكروباص من تحت الطريق الدائري».

وأجرى وزير النقل كامل الوزير، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ أعمال تطوير وصيانة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بالتزامن مع تنفيذ أعمال نقل المرافق المتعارضة مع التطوير، والتقدم في تنفيذ إجراءات نزع ملكية العقارات والأراضي الواقعة في نطاق توسعة الطريق.

وتفقد الوزير المسافة من الاوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كيلومترًا وتابع التقدم في أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الاوتوستراد حيث تتم أعمال توسعة كوبرى الأوتوستراد والمطالع والمنازل، كما تابع التقدم في أعمال تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 7 حارات لكل اتجاه بدلا من 4 حارات وكذلك أعمال توسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل بطول كيلومتر واحد ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات وحيث يتم إنشاء كوبرى جديد بالكامل شمالا وجنوباً إلى جانب الكوبرى الحالى.