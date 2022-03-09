بايدن يشيد بنجاح جهود وفد أمريكي في الإفراج عن أمريكيين اثنين محتجزين بفنزويلا

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان عن شعوره بالامتنان للمبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن، روجر كارستينز والفريق الدبلوماسي الذي شاركه في إعادة مواطنين أمريكيين كانا محتجزين في فنزويلا إلى وطنهما.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن بايدن القول إنه تمت إعادة جوستافو كارديناس وجورج فرنانديز، اللذين احتجزا دون وجه حق في فنزويلا.

وتم القبض على كارديناس في عام 2017 ضمن مجموعة من ستة مسؤولين نفطيين من شركة سيتجو الأمريكية لتكرير النفط، وهي شركة مملوكة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية.

وقال بايدن إن كارديناس تحمل 5 سنوات من المشقة والسجن على يد نظام ظالم.

وتم اعتقال فرنانديز العام الماضي بتهم ملفقة، وفقا لبايدن.

قال بايدن: "بينما نحتفل بعودة كارديناس وفرنانديز، نتذكر أيضا أسماء وقصص كل أمريكي محتجز ظلما في فنزويلا وروسيا وأفغانستان وسوريا والصين وإيران وأماكن أخرى حول العالم".