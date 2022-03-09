 بايدن يشيد بنجاح جهود وفد أمريكي في الإفراج عن أمريكيين اثنين محتجزين بفنزويلا - بوابة الشروق
الأربعاء 9 مارس 2022 12:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد دعوات تنظيم النسل.. برأيك: ما هو عدد الأبناء الملائم للأسرة؟

النتـائـج تصويت

بايدن يشيد بنجاح جهود وفد أمريكي في الإفراج عن أمريكيين اثنين محتجزين بفنزويلا

الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن
واشنطن (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 9 مارس 2022 - 12:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 مارس 2022 - 12:31 م

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان عن شعوره بالامتنان للمبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن، روجر كارستينز والفريق الدبلوماسي الذي شاركه في إعادة مواطنين أمريكيين كانا محتجزين في فنزويلا إلى وطنهما.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن بايدن القول إنه تمت إعادة جوستافو كارديناس وجورج فرنانديز، اللذين احتجزا دون وجه حق في فنزويلا.

وتم القبض على كارديناس في عام 2017 ضمن مجموعة من ستة مسؤولين نفطيين من شركة سيتجو الأمريكية لتكرير النفط، وهي شركة مملوكة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية.

وقال بايدن إن كارديناس تحمل 5 سنوات من المشقة والسجن على يد نظام ظالم.

وتم اعتقال فرنانديز العام الماضي بتهم ملفقة، وفقا لبايدن.

قال بايدن: "بينما نحتفل بعودة كارديناس وفرنانديز، نتذكر أيضا أسماء وقصص كل أمريكي محتجز ظلما في فنزويلا وروسيا وأفغانستان وسوريا والصين وإيران وأماكن أخرى حول العالم".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك