أوكرانيا: اتفاق على وقف لإطلاق النار 12 ساعة لإجلاء المدنيين عبر 6 ممرات

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أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك أنه جرى الاتفاق مع روسيا على وقف لإطلاق النار لمدة 12 ساعة، وكذلك على ممرات لإجلاء المدنيين عبر عدد من المناطق.

ومن المقرر أن يستمر وقف إطلاق النار من التاسعة صباحا (0700 بتوقيت جرينتش) حتى التاسعة مساء.

ونقلت وكالة "إنترفاكس-أوكرانيا" الأوكرانية عن فيريشوك القول: "عند الساعة 0630 صباحا، تلقينا رسالة من الاتحاد الروسي بشأن تنسيق الطرق التي اقترحناها سابقا".

وأوضحت أن نظام وقف إطلاق النار والممرات الخضراء يشمل سومي-بولتافا، وماريوبول-زابوريزهيا، وهوستوميل-كييف.