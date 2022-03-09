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ملف - أصدقاء بوتين.. صندوق ثروة القيصر

عبدالله قدري
نشر في: الأربعاء 9 مارس 2022 - 11:13 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 مارس 2022 - 11:13 ص

الأوليجارشية الروسية أو أصدقاء بوتين، ألقاب أطلقت على رجال الأعمال المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هؤلاء ظهر اسمهم بقوة على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ تعرضوا لسيل من العقوبات طالت أصولهم المالية، ويعتقد على نطاقٍ واسع أن الرئيس بوتين يخفي رائهم ثروته.

في هذا الملف تلقي "الشروق" الضوء على أبرز رجال الأوليجارشية الروسية، أصدقاء بوتين القدامى الذين صعد بهم إلى قمة الثراء المالي. حلفائه الذين لم يخونوه ولم يخنهم، على حد تعبيره.

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