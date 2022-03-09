إيران تندد بقصف إسرائيلي على محيط دمشق أسفر عن مقتل ضابطين من الحرس الثوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، بقصف شنته إسرائيل على محيط العاصمة السورية دمشق أمس الأول الاثنين وأسفر عن مقتل ضابطين من الحرس الثوري الإيراني.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدث التأكيد اليوم الأربعاء، أن "هذه الجريمة لن تمر".

وأضاف أن "الرد على الجريمة سيكون ضمن أهداف محور المقاومة في المنطقة".

وكانت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني أعلنت أمس مقتل ضابطين برتبة عقيد من كوادر الحرس الثوري "المدافعين عن مراقد أهل البيت في العدوان الجوي الإجرامي للكيان الصهيوني على محيط العاصمة السورية دمشق يوم الاثنين". وهددت بأن الجانب الإسرائيلي "سيدفع ثمن جريمته".